La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 está a solo dos partidos de terminar. Este sábado, desde las 9 AM de Centroamérica (10 AM de Panamá), Croacia y Marruecos definirán el tercer puesto. 24 horas más tarde, Francia y Argentina se enfrentarán para decidir quién se llevará su tercera estrella.

En el marco de tan esperado suceso, la casa madre del deporte rey invitó a varios exjugadores para presenciar el cierre de la primera cita máxima celebrada en el Mundo Árabe. Uno de ellos fue David Suazo, la leyenda hondureña que también pudo observar el triunfo galo sobre Marruecos.

"Es un reconocimiento muy bonito estar aquí con tantos amigos, excompañeros (...). Me siento muy alegre y honorado porque formar parte de este grupo (...), esto se lo debo a todos mis compañeros que me ayudaron a ser el jugador que llegué a ser, a la Selección de Honduras que me hizo ver a nivel mundial y a todos los equipos en los que jugué", manifestó en diálogo con Diario Diez.

El Rey David tiene a su favorito para ganar el Mundial

Según el catracho, la balanza está en "un 60 vs. 40 por ciento" en favor de Francia "por la experiencia" de los galos. "Es la campeona, está un poquito adelante (...). En estos partidos la presión, lo que se está jugando y todo alrededor cuenta mucho. Es un 20 por ciento más favorito Francia solo porque es la campeona, pero Argentina llega con todo, el talento de Messi y un gran equipo", añadió.

Además, remarcó el talento de las grandes figuras de ambos elencos: "Tendremos la gran oportunidad de ver dos jugadores de magnífica calidad: Mbappé y el gran Messi. Ambas selecciones llegan con los dos mejores goleadores (...), con Messi anotando un gol y dando una asistencia fantástica contra Croacia y Mbappé llega descarrilando y centrando el 2-0 después de una gran jugada. Llegan en muy buenas condiciones”.

Finalmente, insistió en que "para mí, por la experiencia de jugar finales, Francia está un pasito adelante" en la carrera por quedarse con el bicampeonato consecutivo (algo que solo lograron Italia y Brasil en una oportunidad).