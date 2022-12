Jorge "Mágico" González está disfrutando del Mundial de Qatar 2022 en el lugar de los hechos. Este miércoles, asistió al Estadio Al Bayt y vio el triunfo 2-0 de Francia sobre Marruecos, que clasificó nuevamente a la gran final. Y en ella, la Selección Argentina buscará destronarla luego de golear 3-0 a Croacia con una sobresaliente actuación de Lionel Messi.

El mundialista con La Selecta en España 1982 y, ciertamente, el mejor futbolista de su historia, charló con Diario El Salvador sobre los dos finalistas, a quienes considera los más fuertes del certamen: "Por el Mundial que se ha dado, el fútbol ha ganado. Veo lógica una final entre Argentina y Francia", dijo González.

Si bien saltarán veintidós futbolistas al campo de juego del Estadio Lusail este domingo 18 de diciembre, lo cierto es que los flashes reposarán sobre los dos futbolistas más determinantes del certamen: Messi y Kylian Mbappé. Ambos llevan cinco goles, pero el argentino dio tres asistencias, una más que su compañero del PSG.

Y González, quien tiene a su preferido, se deshizo en elogios con el nacido en Rosario: "Desde que Messi empezó a jugar, el fútbol es lo de él, es para él. A los que nos gusta el fútbol efectivo, el fútbol fantasía, el fútbol adivino, pues nos gusta Messi como jugador y como persona. No lo conozco, pero se ve humilde, se nota", comentó.

Por último, quien fuera compañero de Diego Maradona en el Barcelona, reveló qué país le gustaría que gane el Mundial: "No sabría decir quién de los dos es el favorito. Las dos selecciones están ahí por sus consecuencias, por sus virtudes. El balón va a seguir rodando y en el fútbol no hay mucha lógica. Pero si me preguntas a mí, me gustaría que Argentina fuera campeón del Mundo por el tema de la región, por lo que a América se refiere".