Francia logró llegar a otra final del Mundo tras vencer a Marruecos (2-0) en las semifinales, mientras que Argentina hizo lo propio ante Croacia (3-0). Lionel Messi ha sido la gran figura de la Albiceleste con cinco (5) anotaciones. Por otro lado, Mbappé lidera a los franceses con los mismos goles (5) y ambos buscarán la tercera estrella para su país este domingo en el Estadio Lusail.

Recordemos que Argentina y Francia se han enfrentado en 12 ocasiones, con un mayor porcentaje de victorias para la Albiceleste, que se ha impuesto en 6 encuentros, han empatado 3 veces y les bleus han vencido en 3 oportunidades. Una de ellas fue su último enfrentamiento, donde los franceses se impusieron por 4-3 en un frenético partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018).

Tras lograr la clasificación a una nueva final, a Kylian Mbappé se le preguntó sobre el duelo que tendrá con Lionel Messi el próximo domingo, y aunque no emitió ningún comentario, una mirada dijo más que mil palabras. Una periodista le comentó en zona mixta: "Y ahora contra Messi", a lo que el jugador del PSG hizo un gesto con la cara y siguió su camino.

Durante la Copa del Mundo Mbappé solo se pronunció una vez y de manera contundente, “Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, resaltó en su momento el atacante de la Selección de Francia.