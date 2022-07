La Selección de Honduras fracasó en su camino hacíaQatar 2022, algo que sin duda todavía no es superado por varios sectores del futbol de dicho país, siendo unos de ellos los exfutoblistas y una voz autorizada es la de Carlo Costly quien dio su punto de vista y no le tembló la voz para opinar sobre la actualidad.

Costly estuvo de invitado en el programa Los Hijos de Morazán, en donde habló de varios temas de su carrera, incluido el Aztecazo del 2013, pero también fue cuestionado por lo que actualmente vive el futbol catracho y en el que aseguró que ahora muchos jugadores se “agrandan” por haber disputado un partido de Primera División.

‘‘Les falta más sangre porque he visto a muchos jugadores jóvenes que ya por salir en un partido de Primera División se acomodan, piensan que ya son grandes. Ellos cometen ese pecado porque luego no sobresalen. Hoy en día hay muchos agrandados, un partido que jueguen y piensan que ya hicieron todo”, dijo el veterano.

“Cuando estaba en Marathón, Emilio (Izaguirre) hablaba bastante con los jóvenes, pero no captan esa idea, ellos creen que ya son estrellas, ahí es donde el jugador se desperdicia, pierde el suelo y el golpe es más duro. Cuando nosotros estábamos y Amado Guevara decía algo, yo solo cerraba la boca, ¿qué le iba a decir? Era Guevara’’, agregó.

Además, opinó sobre el trabajo de Fabián Coito en el camino mundialista donde se fracasó: ‘‘No supo asimilar los jugadores que había, no supo manejarlos. Se perdió prácticamente un año por la pandemia donde no hubo entrenamiento, coordinación, nada, no supo conocerlos”.