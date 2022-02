Carlos Costly es uno de los fichajes bomba de la Liga de Ascenso de Honduras, luego que se diera a conocer que sería parte de Lone FC tras varios años en la máxima categoría y en el futbol extranjero. El Corcherito ya se unió a los entrenos y en sus primeras palabas dejó claro que afrontará el reto con responsabilidad, en el que intentará ascender y ser campeón.

“Vengo con toda la seriedad que se requiere, quiero aportar mi granito de arena a los muchachos. Es un proyecto donde se aspira a muchas cosas, a llegar a la final y a ascender a primera división como lo planteó el presidente y esperamos culminar con esa posibilidad de ser campeón con este equipo”, dijo Costly a Diario Diez.

Acerca de ahora jugar en la segunda división comentó: “Me gusta el fútbol, en vez de estar en la casa todo el día, vengo a estar divirtiéndome más que todo y jugando aquí con los muchachos y la posibilidad que me brindó el presidente, no es cuestión de dinero sino de gustos. Me ofrecieron varios equipos de primera división, pero no quiero salir de San Pedro Sula”.

“Tenemos un proyecto con la familia pero vine más que todo por eso, para estar divirtiéndome, estar en forma y por el bien mío que es importante. Uno siempre va a querer seguir jugando hasta donde las piernas le dan y siento que todavía tengo posibilidades para aportarle a este equipo”, agregó el veterano.

Sobre el nivel que tiene afirmó: “Tú me ves, estoy flaco más bien, la forma no la pierdo porque he estado trabajando en el gimnasio y en lo deportivo. Es el primer entrenamiento, todavía vamos de a poquito, lo hablamos con el profesor, creo que la edad pesa, pero vamos a ir trabajando de a poco para ir agarrando ritmo”