La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) ha concluido hace casi ya dos semanas, con la MLS Cup que New York FC obtuvo tras vencer en los penales a Portland Timbers. A partir de allí, múltiples movimientos (altas, bajas, renovaciones, declinaciones y más) se han suscitado en el marco del mercado de pases de la máxima divisional estadounidense, con los equipos teniendo la mente puesta en el 2022.

El legionario hondureño Bryan Acosta se vio envuelto en una de ellas, luego de que el FC Dallas comunicara que no ejercería la opción de contrato sobre el mediocampista catracho, quedando este a disposición de otra franquicia (o bien otra institución de diferente división o incluso territorio).

Debido a la condición en la cual quedó ("Out of Contract", fuera de contrato en español), calificó para ser elegible en el Draft de Reentrada, sistema con el cual las entidades pueden tomar esa clase de jugadores. El mismo resultó un éxito para el centroamericano, que fue escogido por Colorado Rapids.

¿Significa esto que Bryan Acosta ya es de ese club? No. Los de Denver tienen un máximo de una semana para hacerle una oferta formal al nacido en La Ceiba y que ambas partes lleguen a un acuerdo. Caso contrario, tendrán el "First right of Refusal" (serán la primera opción del deportista en eventuales negociaciones).

Bryan Acosta tiene una gran oportunidad para seguir desempeñándose en la MLS, aunque de eso dependerá que arriben a buen puerto las pláticas con Colorado Rapids, en una semana que ya está empezando a correr.