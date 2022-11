Olimpia visitará la noche de hoy a la Liga Deportiva Alajuelense, en el juego da vuelta de la Gran Final de la Liga Concacaf que se disputará a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto. Boniek García, uno de los referentes de los leones, fue claro en decir que los hondureños van en busca del título y es por eso que intentarán silenciar el reducto tico.

“Con un poco de tranquilidad, sabemos la gran responsabilidad que tenemos, un duelo complicado, pero venimos con la convicción de ganarlo y llevar la copa a casa. Quedó demostrado en el partido que jugamos en nuestra casa, un partido competitivo, ida y vuelta. Queremos alargar el resultado y en ese sentido ahora estamos en la misma condición”, dijo en conferencia de prensa.

“Sería algo importante a nivel personal, ya que no he logrado ganado un título internacional con el club y sería algo bastante importante para mí y el club. No estoy pensando en cerrar la carrera, quiero seguir ganando títulos con el Olimpia y ahorita se presenta la oportunidad, primero Dios y se nos de”, agregó sobre ganar su primer cetro internacional.

Acerca de cómo ve al rival y la presión que tendría del público local opinó: “Más allá de pensar en el rival, es lo que nosotros vayamos a hacer dentro del terreno, sabemos la condición que tendremos en contra y vamos a sacar lo nuestro y tratar de silenciar el estadio”.

“Me incomodó no haber estado en la final, pero con el gran plantel que tienen el equipo, creo que nadie es indispensable con jugadores de calidad. Con Alex no hemos tenido comunicación”, finalizó el catracho, sobre su ausencia en el primer duelo de la serie.