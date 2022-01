Hernán Darío "Bolillo" Gómez reveló en conferencia de prensa el motivo por el que Andy Najar no fue convocado.

Bolillo Gómez explica ausencia de Andy Najar: "No ha querido venir"

La Selección de Fútbol de Honduras afrontará este jueves 27 de enero la novena jornada del Octogonal Final, instancia decisiva de las Eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Su rival de turno será Canadá, combinado que por el momento lidera la etapa definitoria.

Para tamaño compromiso, así como también los juegos de local ante El Salvador y de visita contra los Estados Unidos, Hernán Darío "Bolillo" Gómez trazó una convocatoria con nombres más que importantes, con el afán de acabar el proceso clasificatorio de la forma más digna posible (ante la casi imposible tarea de llegar a la Copa del Mundo).

Un nombre en particular brilla por su ausencia. Se trata de Andy Najar, defensor del DC United de la MLS, con pasado relativamente reciente en el Anderlecht de Bélgica. En conferencia de prensa, el estratega colombiano explicó que el jugador en cuestión no está en la nómina porque "no ha querido venir".

"¿Qué hago si no quiso venir? Lo estuvimos llamando y nunca contestó", añadió al respecto. En cuanto a otros que han quedado al margen, como Rigoberto Rivas y Deybi Flores, el director técnico explicó que el primero "ha tenido problemas de lesión". El segundo, en tanto, es por una cuestión de elección: "Son 4 o 5 futbolistas que tengo afuera".

El partido de Honduras contra Canadá se desarrollará a partir de las 19:05 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Telesistema Honduras y Deportes TVC transmitirán el choque para todo el país.