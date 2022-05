Salomón Nazar era uno de los favoritos para tomar el cargo de la Selección de Honduras, pero al final no aceptó.

La razón por la que Salomón Nazar no aceptó ser técnico de Honduras

La Federación Nacional de Futbol de Honduras nombró a Diego Vásquez como técnico interino de la Selección Nacional, pero primeramente había sido elegido Salomón Nazar, quien era uno de los favoritos de la afición así como de la mayoría de los directivos, pero el catracho no aceptó las condiciones y es por eso que la balanza se inclinó hacía el argentino.

Nazar y la Fenafuth tuvieron pláticas constantes, en especial cuando el estratega anunció que no seguiría en Victoria, pero al final el técnico no le gustó la idea porque consideró que no era el momento, ni se contaba con el tiempo para hacer un buen trabajo, tomando en cuenta que se le estaba tomando el papel de interino.

Salomón Nazar fue claro en decir que no le pareció la idea de ser un técnico interino, porque solamente iba a dirigir tres partidos y para prepararlo solo iba a tener una semana con plantel completo, por lo que no era prudente porque la Liga de Naciones de la Concacaf es una competición importante del área.

El entrenador estará viajando a territorio estadounidense para participar en un festival en Virginia, como parte de un compromiso que ya tenía acordado en Victoria. Nazar por el momento se encuentra sin equipo, luego de anunciar que ya no continuaría con su club, por lo que su futuro es incierto de cara a la siguiente temporada.

La Fenafuth dio a conocer el nombramiento de Vásquez para los primeros duelos de la Liga de Naciones y se sigue buscando a un técnico oficial para el siguiente proceso, aunque no se descarta que sí el argentino hace un buen trabajo, se quede de manera definitiva en la H.