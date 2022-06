Alberth Elis fue comprado hace unos días por el Girondins Burdeos de Francia, pero a pesar de eso, el futbolista podría salir del equipo encalidad de préstamo y una de las ligas en las que podría ir es a la Premier League, la cual manifestó a Diario Diez sería un honor estar y en la que aún se siente con nivel de poder llegar a un equipo británico.

“Claro, me siento orgulloso que muchos equipos vean mi trabajo, por allí hice una buena estadística en Francia y eso ha sido lo que hizo que algunos equipos estén interesados, pero como dije primeramente Dios espero que se de esa linda oportunidad y estar lista para aprovecharla”, comentó sobre el interés que han tenido clubes ingleses.

Acerca de que le parecería ir a la Premier League y si se adaptaría a ella comentó: “Por el estilo de fútbol de la liga que me gusta tanto, es muy parecido a mi característica que es muy rápido, fuerte, muy intenso y sabemos los equipos que hay en Inglaterra. Es un sueño para mí poder ir a la liga inglesa”.

“En el fútbol los rumores no valen porque al final del día no esté plasmada la firma de un contrato no hay nada. Me ha tocado vivir esto año a año, prácticamente todos los años me colocan cada vez que termina la temporada y he aprendido a tomar las cosas con calma. Si me llega la oportunidad vamos a estar preparados”, agregó.

Sobre cuánto tiempo se ve jugando en Europa opinó: “Creo que todavía puedo seguir subiendo, ir mejorando, estoy en una edad en la que puedo seguir creciendo como jugador, por eso trato de trabajar, dar el máximo sabiendo que puedo dar más”.