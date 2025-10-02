Xelajú MC obtiene una gran cantidad: confirmado los miles de dólares que ganó tras eliminar a Sporting San Miguelito de la Copa Centroamericana

Xelajú MC hizo historia al clasificar a las Semifinales de la Copa Centroamericana, pero también para disputar la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de superar en el global 3-2 a Sporting San Miguelito de Panamá.

Los chivos llegaron al juego de vuelta con la ventaja de 2-0 tras ganar en la ida, pero en tierras canaleras se complicaron las cosas y cayeron por el mismo marcador, por lo que la llave se fue a los tiempos extras.

En el alargue, los quetzaltecos fueron mejores, no solo en lo futbolístico, sino en lo físico, teniendo su recompensa al minuto 118 cuando un tiro-centro de Romario Da Silva se le fue al portero y así puso el gol de la clasificación.

¿Cuántos dólares ganó Xelajú por clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana tras echar a Plaza Amador?

El equipo que dirige Amarini Villatoro ha ganado 80 mil dólares por avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana dejando en el camino a los panameños.

Los premios de la Copa Centroamericana por ronda

$160,000 por club en fase de grupos.

$80,000 por clasificar a cuartos de final.

$80,000 por alcanzar semifinales.

$80,000 para cada finalista.

$200,000 para el campeón