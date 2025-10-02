Sorpresa en Comunicaciones: Iván Franco Sopegno toma su primera decisión fuerte y se diferencia de Roberto Hernández

Iván Franco Sopegno asumió como flamante entrenador de Los Cremas y mostró una postura totalmente diferente a la de su antecesor en un tema que resulta de suma importancia en estos días. La plantilla tiene muchas cuestiones por resolver

Fredy Pérez recibió la noticia que más esperaba en Comunicaciones para poder darle una definición a su futuro. El arquero sabe qué hacer y cómo continuar su carrera profesional, de manera tal que la incertidumbre en su camino se esfumó.

ver también “Borrado del plantel”: Fredy Pérez recibe la noticia que impacta a Comunicaciones mientras Luis Fernando Tena define su futuro en Guatemala

Después de la derrota con Antigua GFC por 3-0, Pérez mantuvo un altercado con un sector de la afición. De todas maneras, poco tuvo que ver esa situación en lo que se vio durante la actividad que tuvo lugar en Estadio Cementos Progreso.

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa del partido siguiente, Roberto Hernández se encargó de aclarar la situación del porterochapín. La ausencia fue por una situación ligada con lo técnico, y no estuvo relacionada con problemas físicos o temas personales.

Tweet placeholder

Publicidad

Iván Franco Sopegno cambió todo en Comunicaciones: Fredy Pérez vuelve al ruedo

Tan rápido movió sus fichas la dirigencia que, en el mismo comunicado en el que echó a Roberto Hernández, presentó a Iván Franco Sopegno como el director técnico del primer equipo. El flamante entrenador ya se puso manos a la obra.

Publicidad

Por lo pronto, según mostró la periodista Elizabeth González a través de su perfil oficial de X, Fredy Pérez estuvo en el entrenamiento de Comunicaciones de este mismo jueves en el Estadio Cementos Progreso por pura decisión del timonel.

Publicidad

“Con Fredy tengo una buena relación. Yo espero lo mejor, porque es de los mejores arqueros que hay en el país. Confío en él”, aseguró Sopegno sobre el guardametas que había sido borrado del plantel profesional durante los últimos encuentros.