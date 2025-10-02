“A la final”: Eduardo Espinel advierte a Alajuelense y Machillo Ramírez; Jeaustin Campos también recibe mensaje

Eduardo Espinel llegó para formar su propio Olimpia y vaya que lo está cumpliendo. Tiene a una afición ilusionada en la Copa Centroamericana tras eliminar a Cartaginés.

El técnico les ha generado una alegría total a una hinchada que sueña con volver a ganar un torneo de Concacaf. Ahora en las semis le toca enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense que echó a Motagua.

Espinel estuvo en conferencia de prensa post partido y valoró enfrentar a los Manudos del histórico Machillo Ramírez.

¿Qué dijo Eduardo Espinel de Alajuelense, su próximo rival?

“Será un hermoso partido para jugar, son dos equipos grandes, con mucha historia y las aficiones piden llegar a la final, cada detalle será fundamental, los dos clubes tienen jugadores de jerarquía”, fue la clara respuesta sobre su contrincante en semifinales.

Espinel también valoró el partido de Cartaginés: “Fue un buen partido, por momentos se hizo de ida y vuelta, con opciones en ambos marcos, nosotros tuvimos personalidad. El apoyo de la afición es muy importante, nos dieron energía”.

Para Real España, el otro equipo de Honduras en semifinales de Copa Centroamericana tuvo palabras. Espinel es muy correcto en hablar del club que dirige Jeaustin Campos.

“Estamos demostrando que la Liga de Honduras está viva”. Hay que recordar que el país catracho tiene dos equipos en semifinales y se pueden enfrentar en una posible final del torneo de Concacaf.

La valoración sobre Cartaginés fue la siguiente: “Dejamos a un equipo que juega muy bien, es un club con mucho carácter, la liga costarricenses es muy competitiva, estoy satisfecho de haber sorteado semejante escollo”.

Ahora para Olimpia viene encarar su último partido de la Liga Nacional antes de la fecha FIFA de la selección de Honduras, su rival será Lobos UPNFM, que siempre se le complica.

