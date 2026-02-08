El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben ayuda inesperada en su lucha por no descender

Cobán Imperial continúa demostrando que atraviesa un momento formidable en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab de Guatemala, luego de imponerse con autoridad 3-1 a Deportivo Mictlán, un resultado que no solo fortaleció su posición en la tabla, sino que también fue celebrado a la distancia por Comunicaciones y su técnico Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa.

El conjunto cobanero, sólido y efectivo, enfrentó a uno de los rivales directos de los cremas en la lucha por la permanencia, y con esta victoria confirmó su salida definitiva de la zona del descenso, enviando a los conejos de Mictlán al fondo del acumulado, en un golpe directo a la pelea por la salvación.

La combinación de resultados terminó favoreciendo a Comunicaciones, que un día antes había cumplido con su parte al derrotar 2-1 a Deportivo Marquense, otro club comprometido con el descenso. Sin embargo, los albos necesitaban algo más que su propio triunfo para respirar con mayor tranquilidad.

Ese “algo más” llegó desde Cobán, cuyo triunfo se transformó en un auténtico impulso anímico para los capitalinos, que ahora observan el panorama con mayor optimismo tras abandonar, aunque sea de manera provisional, la zona roja del campeonato.

Sin duda, esta será una semana distinta en el campamento albo. El golpe psicológico positivo permitirá al plantel trabajar con mayor confianza, afinando detalles de cara a un calendario que comienza a marcar el rumbo definitivo de la temporada.

Los cremas ya se preparan para visitar a Mixco el próximo 14 de febrero, pero el foco principal está puesto en el duelo clave del 19 de febrero, cuando reciban a Deportivo Mictlán por la séptima fecha, un partido que podría convertirse en un auténtico punto de quiebre en la lucha por la permanencia.

