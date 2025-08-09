¡Van con todo! Municipal confirma noticia con la que meten miedo a Comunicaciones para el Clásico 334

La expectativa por el Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones sigue creciendo y este jueves se encendió aún más con la noticia que los rojos compartieron a través de sus canales oficiales: las localidades de preferencia y general norte están completamente agotadas. El duelo, que se disputará en el estadio de El Trébol, promete un ambiente cargado de pasión y rivalidad.

Municipal ejercerá como local y lo hará en medio del entusiasmo que aún persiste por la reciente instalación de su alumbrado, un detalle que ha renovado el ánimo de su hinchada y que añade un toque especial a la previa del choque más esperado del fútbol guatemalteco.

La respuesta de la afición escarlata ha sido inmediata. Apenas se anunciaron las entradas a la venta, los boletos para preferencia y general norte volaron, dejando como únicas opciones disponibles las localidades de tribuna, con un valor de Q300, y platea sur, con un costo de Q185.

Este movimiento en las taquillas no solo refleja la intensidad con la que se vive el clásico, sino que también envía un mensaje directo a Comunicaciones: Municipal contará con un respaldo masivo en su estadio, algo que siempre influye en el desarrollo del partido.

Un Municipal vs Comunicaciones que promete emociones

El Trébol, conocido por su cercanía entre las gradas y la cancha, se transformará en una caldera donde cada jugada, cada disputa y cada gol serán celebrados o reclamados con fuerza. Los cremas, que llegarán con la misión de silenciar a la hinchada local, saben que tendrán un reto adicional: lidiar con un entorno hostil y una marea roja empujando desde el primer minuto.

En lo deportivo, ambos equipos atraviesan un momento en el que los puntos son vitales para afianzarse en la parte alta de la tabla, pero el clásico trasciende cualquier posición: es orgullo, historia y supremacía. El 334 escribirá un nuevo capítulo en una rivalidad que no entiende de empates en emociones.

Con entradas casi agotadas y el ambiente al límite, el Clásico 334 se perfila como un espectáculo imperdible. Municipal y Comunicaciones están listos para medirse en un duelo que, como siempre, promete intensidad, polémica y fútbol de alto voltaje.