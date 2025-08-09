Sin miedo: Mario Acevedo manda contundente advertencia a Comunicaciones para el Clásico 334

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala disputa su cuarta jornada y sin duda el partido que lo engalana todo es el Clásico 334, cuando Municipal reciba la visita de Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera y así seguir incrementando la historia entre ambos.

Mario Acevedo, actual técnico rojo, pero con pasado crema, será uno de los protagonistas y en su análisis dejó claro que el equipo tiene como objetivo solamente ganar, tomando en cuenta que se enfrenta al acérrimo rival, que jugarán de local y para darle una alegría a los aficionados.

Además, el entrenador sabe que debe reivindicarse luego que el jueves tropezara contra Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana y en el que el público pidió su salida, por lo que una victoria contra los cremas quitaría tensión.

Mario Acevedo advierte a Comunicaciones

“Sabemos la importancia que será el partido de mañana, es un clásico, los jugadores están mentalizados, lo único que nosotros podemos obtener es un resultado positivo, vamos por la victoria desde el primer minuto sin que las ansias nos hagan desesperarnos, pero estamos mentalizados”, comenzó diciendo.

“Es un partido importante de campeonato, los clásicos hay que ganarlos y estamos preparados. Sabemos como va el formato de competencia, hay poco tiempo para trabajar, por lo que hay que analizar rápido y también recuperar a los jugadores, hay que cambiar el chip de un torneo a otro”, agregó.

“Es importante el aficionado para nosotros, es clave que alienten al equipo en todo momento, porque los muchachos dejarán todo en la cancha, que nosotros haremos todo para conseguir el resultado”, concluyó Acevedo.