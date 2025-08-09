Un contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca

Guatemala atraviesa un momento futbolístico creciente, dentro del que muchas de sus figuras emigran hacia lugares impensados. No son pocos los que miran la MLS con buenas intenciones, debido al caudal económico y deportivo del lugar.

Luis Fernando Tena sigue de cerca cada movimiento que realizan los futbolistas a los cuales podría tener en nómina. Por eso mismo, nada escapa a su radar de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Faltan días para comunicar la convocatoria.

Una de las quejas del entrenador, fue lo poco que el mercado internacional se fijó en sus dirigidos después del tercer puesto en la Copa Oro 2025. Poco a poco, a la salud de Tena, ofrecimientos atractivos llegan a sus mesas. Estarán bajo análisis.

Es el caso de Matthew Evans, prometedor joven chapín que juega en LAFC2 de la MLS Next Pro. Al parecer, ya cuenta con ofertas serias para dar el gran salto hacia la máxima categoría de los Estados Unidos. Ya está próximo a resolver su futuro.

Guatemala sigue con atención los pasos de Matthew Evans, la joya que saltará a la MLS

Matt Evans está a punto de tomar una decisión que cambiará para siempre su carrera como futbolista profesional. Su contrato con LAFC2 terminará durante el mes de diciembre, por lo que está en aprietos. Ahora le toca decidir por su futuro.

Evans se encuentra en plena evaluación de tres ofertas recibidas desde grandes franquicias de la MLS. Quiere saber cuál puede llegar a ser el mejor destino para su desarrollo profesional. Piensa también en lo que respecta a Selección Mayor.

Philadelphia Union, FC Dallas y Real Salt Lake se interesaron en los servicios del joven delantero chapín. Las dudas del nacido en California radican en lo que cada club puede ofrecerle, y sus chances de consolidarse en Selección de Guatemala.

El joven de 19 años disputó 12 partidos de 19 posibles en esta temporada con la camiseta del segundo club angelino. Eso le alcanzó para convertir cuatro goles y otorgar dos asistencias, además de recibir una única amonestación. Ahora espera.