Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

Un contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca

Todos los chapines siguen con atención a una joya próxima a brillar en lo más alto de Estados Unidos: lo observa el entrenador de La Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Un contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca
© RRSSUn contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca

Guatemala atraviesa un momento futbolístico creciente, dentro del que muchas de sus figuras emigran hacia lugares impensados. No son pocos los que miran la MLS con buenas intenciones, debido al caudal económico y deportivo del lugar.

Luis Fernando Tena sigue de cerca cada movimiento que realizan los futbolistas a los cuales podría tener en nómina. Por eso mismo, nada escapa a su radar de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Faltan días para comunicar la convocatoria.

“En Panamá no se ve”: figura de la Concacaf admite lo que pocos en su país se animan sobre Guatemala

ver también

“En Panamá no se ve”: figura de la Concacaf admite lo que pocos en su país se animan sobre Guatemala

Una de las quejas del entrenador, fue lo poco que el mercado internacional se fijó en sus dirigidos después del tercer puesto en la Copa Oro 2025. Poco a poco, a la salud de Tena, ofrecimientos atractivos llegan a sus mesas. Estarán bajo análisis.

Publicidad

Es el caso de Matthew Evans, prometedor joven chapín que juega en LAFC2 de la MLS Next Pro. Al parecer, ya cuenta con ofertas serias para dar el gran salto hacia la máxima categoría de los Estados Unidos. Ya está próximo a resolver su futuro.

Otro golpe para Guatemala: Luis Fernando Tena recibe la peor noticia a justo antes de las Eliminatorias

ver también

Otro golpe para Guatemala: Luis Fernando Tena recibe la peor noticia a justo antes de las Eliminatorias

Guatemala sigue con atención los pasos de Matthew Evans, la joya que saltará a la MLS

Matt Evans está a punto de tomar una decisión que cambiará para siempre su carrera como futbolista profesional. Su contrato con LAFC2 terminará durante el mes de diciembre, por lo que está en aprietos. Ahora le toca decidir por su futuro.

Publicidad

Evans se encuentra en plena evaluación de tres ofertas recibidas desde grandes franquicias de la MLS. Quiere saber cuál puede llegar a ser el mejor destino para su desarrollo profesional. Piensa también en lo que respecta a Selección Mayor.

Figura de Guatemala responde a la polémica que Luis Fernando Tena destapó en la Selección: “Es totalmente falso”

ver también

Figura de Guatemala responde a la polémica que Luis Fernando Tena destapó en la Selección: “Es totalmente falso”

Philadelphia Union, FC Dallas y Real Salt Lake se interesaron en los servicios del joven delantero chapín. Las dudas del nacido en California radican en lo que cada club puede ofrecerle, y sus chances de consolidarse en Selección de Guatemala.

Publicidad

El joven de 19 años disputó 12 partidos de 19 posibles en esta temporada con la camiseta del segundo club angelino. Eso le alcanzó para convertir cuatro goles y otorgar dos asistencias, además de recibir una única amonestación. Ahora espera.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador suma otra joya a la MLS: 16 años, con casi 60 goles en un año
El Salvador

El Salvador suma otra joya a la MLS: 16 años, con casi 60 goles en un año

Guatemala ve a histórico arribar a la MLS: New York City da la bienvenida
Guatemala

Guatemala ve a histórico arribar a la MLS: New York City da la bienvenida

El desgarrador mensaje de David Ruíz que estremece a toda Honduras y la promesa por cumplir
Honduras

El desgarrador mensaje de David Ruíz que estremece a toda Honduras y la promesa por cumplir

Se frustró su fichaje bomba y ahora vive un drama en Europa: el duro momento de Manfred Ugalde
Costa Rica

Se frustró su fichaje bomba y ahora vive un drama en Europa: el duro momento de Manfred Ugalde

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo