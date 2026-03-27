Tremendo blooper: Kenderson Navarro comete grave error en el Guatemala vs. Argelia

La Selección de Guatemala se fue al descanso con sensaciones encontradas tras enfrentar a Argelia en Genoa, Italia, rival que lo va venciendo 3-0 en un primer tiempo marcado por errores puntuales y momentos de presión constante por parte del conjunto africano.

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Uno de los aspectos más determinantes fue el error de Kenderson Navarro, quien en una jugada comprometida no logró resolver con seguridad y terminó facilitando el primer gol de los argelinos por intermedio de Amine Gouiri, una acción que condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.

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El guardameta nacional, que partió como titular, volvió a quedar en evidencia en otras acciones donde mostró dudas en salidas y en el manejo del balón, generando situaciones de peligro que pudieron traducirse en más anotaciones en contra.

Navarro recibió la confianza de Salvador Reyes y Luis Fernando Tena para ser titular, tras la ausencia de Nicholas Hagen y a pesar de su evidente bajo nivel que ha mostrado en su club Municipal, en el que incluso Braulio Linares le ha ganado el pulso en varias ocasiones.

Un primer tiempo para corregir

Más allá de los errores individuales, el equipo dirigido de forma interina por Salvador Reyes intentó reaccionar con algunos chispazos, pero los argelinos han sido ampliamente superiores y el marcador más abultado, algo que deben mejorar los chapines para la segunda parte.

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El complemento será clave para la bicolor, que deberá ajustar en defensa, especialmente en la seguridad bajo los tres palos, si quiere competir mejor en un duelo que sirve como termómetro de cara a los retos futuros rumbo al Mundial 2030 y no regresarse a Guatemala con una goleada.