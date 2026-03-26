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Alineación de Guatemala vs. Argelia: Salvador Reyes prepara el cambio en el XI que Luis Fernando Tena no se animó a hacer

Guatemala se prepara para enfrentar a Argelia y Salvador Reyes prepararía una modificación en el once inicial.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Salvador Reyes prepara el cambio en el XI que Luis Fernando Tena no se animó a hacer
© Selección GuatemalaSalvador Reyes prepara el cambio en el XI que Luis Fernando Tena no se animó a hacer

La Selección de Guatemala se alista para enfrentar este viernes 27 de marzo a Argelia en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, encuentro que tendrá lugar en el estadio Luigi Ferraris de Génova. Para este compromiso, la Azul y Blanco no contará en el banquillo con Luis Fernando Tena, quien estará ausente por motivos de salud.

Ante esa situación, el encargado de dirigir al equipo será su asistente, Salvador Reyes, quien asumirá el mando de manera interina. En ese escenario, también se perfila una variante en la alineación titular, una modificación que Tena no había optado por realizar en partidos anteriores.

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¿Cuál es el cambio que Salvador Reyes prepara en el XI que Luis Fernando Tena no se animó a hacer?

El gran cambio en la alineación de Guatemala para enfrentar a Argelia estaría en la defensa, donde Salvador Reyes se perfila para realizar una modificación que Luis Fernando Tena no había hecho.

Se trata de José Ardón, zaguero zurdo de Antigua GFC, saldría del once inicial para darle lugar a Marcelo Hernández, defensor de Cartaginés, en un ajuste pensado para reforzar la última línea de la Azul y Blanco.

Marcelo Hernández – Cartaginés

Marcelo Hernández – Cartaginés

La preparación de Guatemala

Para este compromiso, Guatemala contará con una convocatoria de 21 jugadores, bajo la conducción interina del técnico mexicano Salvador Reyes.

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Pensando en este amistoso, la Azul y Blanco podría tener tres debutantes con la selección mayor: Diego Fernández, de Antigua GFC; Marcelo Hernández, de Cartaginés; y Daniel Méndez, del Pachuca.

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Todo esto en un partido que representa una exigente prueba para el cuadro guatemalteco frente a un rival de peso internacional.

Datos claves

  • El cambio que prepara Salvador Reyes sería en la defensa de Guatemala.
  • José Ardón saldría del once titular para este partido.
  • Marcelo Hernández entraría en su lugar para reforzar la zaga.
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