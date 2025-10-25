Bajo la mirada de Tena: Pedro Altán fue la gran figura de goleada de Municipal con dos auténticos golazos

El Estadio El Trébol volvió a vibrar con una actuación estelar de Pedro Altán, quien fue el gran protagonista en la contundente victoria de Municipal 4-1 ante Malacateco por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. El mediocampista rojo firmó un doblete y una asistencia, siendo pieza clave para que los dirigidos por Sebastián Bini llegaran a 33 puntos en la clasificación general, ubicándose en el segundo lugar, solo por detrás de Deportivo Mixco.

Ante una gran asistencia de público, los Rojos regresaron a su casa después del clásico frente a Comunicaciones y demostraron autoridad desde el arranque. Apenas al minuto 10’, Pedro Altán abrió el marcador con un potente remate de zurda tras aprovechar los espacios en la defensa taurina, venciendo al portero Miguel Jiménez con un disparo rasante al primer poste.

Con la ventaja, Municipal manejó con inteligencia el ritmo del partido y dominó la posesión del balón. Antes del descanso, al minuto 42’, Cristian Jiménez mandó un centro preciso desde la derecha y John Méndez, llegando al segundo palo, definió con clase para colocar el 2-0. Los capitalinos jugaban con comodidad y solidez ante un Malacateco que no encontraba respuestas.

Otro golazo de Pedro Altán

La joya de la noche llegó al minuto 46’. Tras un balón suelto en el área, Altán improvisó una chilena espectacular que terminó en el fondo de la red, desatando la euforia de los aficionados rojos. Ese golazo significó el 3-0 y prácticamente selló el triunfo de Municipal, que mostró un juego fluido y contundente.

El cuarto tanto llegó al minuto 73’, cuando nuevamente Pedro Altán fue protagonista, esta vez como asistidor. Con una gran visión de juego, habilitó a José Carlos Martínez, quien dejó en el camino a su marcador y definió con frialdad ante la salida del arquero para colocar el 4-1 definitivo. Malacateco apenas pudo descontar en los minutos finales sin poner en riesgo la victoria roja.

Con esta actuación, Pedro Altán no solo fue la figura del encuentro, sino que también dejó una gran impresión ante la mirada de Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico, presentes en el estadio. Su rendimiento lo perfila como uno de los candidatos a ser convocado a la Selección Nacional de Guatemala para los duelos decisivos de la Eliminatoria Mundialista rumbo a 2026, donde su talento podría ser determinante para cumplir el sueño de todo un país.