La Selección de Guatemala quedó eliminada del Mundial 2026 después de caer derrotada ante Panamá por 3-2. La Azul y Blanco no logró el objetivo tan esperado por todo el país y deberá cerrar el último juego ya sin posibilidades matemáticas.

En conferencia de prensa tras la caída en El Trébol, Luis Fernando Tena se mostró muy crítico con una de las razones que dejó a Guatemala sin oportunidad de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

El técnico mexicano hizo referencia a la derrota con El Salvador, la cual significó los únicos tres puntos que tiene La Selecta en lo que va de las Eliminatorias Concacaf.

El mensaje de Luis Fernando Tena tras la eliminación de Guatemala del Mundial 2026

“Cometí un sólo error gravísimo al perder de local con El Salvador, eso fue lo que siempre estuvimos cargando. Sin embargo, nuestros jugadores jugaron muy bien en Panamá sabiendo que si perdíamos estábamos eliminados, lo mismo en Surinam y El Salvador“, confesó Tena luego de la caída.

A pesar de este lamento, el estratega del seleccionado chapín destacó un aspecto que ganó su equipo en estos partidos de Eliminatorias: “Hemos ganado mucho en personalidad, carácter, en creer en nosotros mismos. Hay gente joven con mucha calidad que viene jugando fuerte“.

Sobre el partido que jugó Guatemala y le costó la eliminación, Tena explicó que no merecieron perder: “Es una noche muy difícil y triste para nosotros y la afición. El cuerpo técnico y los jugadores teníamos la ilusión de clasificar al Mundial. Es una noche complicada, creo que el resultado no es justo, fue un partido de ida y vuelta, ellos tuvieron mejor puntería que nosotros, metieron tres goles y nosotros dejamos escapar algunas“.