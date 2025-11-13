Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Guatemala no tiene piedad: la afición castiga a una figura chapina tras quedarse sin el boleto al Mundial 2026

Guatemala se quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 y la afición no dudó en señalar a una figura que fue titular.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Uno de los elegidos por Tena pagó caro el error ante Panamá.
© FFGUno de los elegidos por Tena pagó caro el error ante Panamá.

La Selección de Guatemala cayó derrotada por 3-2 frente a Panamá en condición de local y agotó sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026. La Azul y Blanco quedó a cuatro puntos del segundo y no podrá alcanzarlo a falta de la última jornada contra Surinam.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena recibieron por primera vez dos o más goles en esta instancia de Eliminatorias. En los anteriores juegos, sólo habían sufrido un gol en contra. El seleccionado chapín, que necesitaba arriesgar para ganar, se vio desprotegido en la zona defensiva.

Panamá arruinó el sueño de Guatemala y se acerca al Mundial 2026: resumen y goles de un partido dramático

ver también

Panamá arruinó el sueño de Guatemala y se acerca al Mundial 2026: resumen y goles de un partido dramático

El principal apuntado por Guatemala tras quedar eliminado del Mundial 2026

Esto no había sido una preocupación hasta el final, ya que habían logrado el empate a falta de 15 minutos. Sin embargo, en el tercer gol de Panamá, se vio una marca muy frágil por parte de José Ardón, quien no pudo frenar a Cristian Martínez ni a Carlos Harvey.

Tweet placeholder

Por esta acción, José Fajardo encontró el balón en el área y anotó el gol que dejó a Guatemala sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Luego del partido, el defensor de Antigua GFC se llevó las principales críticas de la afición chapina por su rendimiento.

José Ardón había sido titular en la segunda jornada también contra Panamá. Luego, había sumado unos pocos minutos tras ingresar a los 81 contra Surinam en el empate por 1-1, partido en el que también le marcaron a Guatemala sobre el final.

Publicidad

Este jueves, en uno de los partidos más importantes de la historia de Guatemala, volvió a salir desde el arranque. Luis Fernando Tena también fue señalado por haber sido el encargado de tomar esta decisión con el defensa de los Panzas Verdes.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala consternada con el mensaje de Luis Fernando Tena
Guatemala

Guatemala consternada con el mensaje de Luis Fernando Tena

FIFA hace oficial duro golpe contra Panamá y Guatemala
Concacaf

FIFA hace oficial duro golpe contra Panamá y Guatemala

Méndez-Laing le habla a Guatemala tras ser borrado
Guatemala

Méndez-Laing le habla a Guatemala tras ser borrado

El final del Piojo Herrera: el DT revela la decisión que tomará en Costa Rica
Costa Rica

El final del Piojo Herrera: el DT revela la decisión que tomará en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo