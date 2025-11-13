La Selección de Guatemala cayó derrotada por 3-2 frente a Panamá en condición de local y agotó sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026. La Azul y Blanco quedó a cuatro puntos del segundo y no podrá alcanzarlo a falta de la última jornada contra Surinam.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena recibieron por primera vez dos o más goles en esta instancia de Eliminatorias. En los anteriores juegos, sólo habían sufrido un gol en contra. El seleccionado chapín, que necesitaba arriesgar para ganar, se vio desprotegido en la zona defensiva.

El principal apuntado por Guatemala tras quedar eliminado del Mundial 2026

Esto no había sido una preocupación hasta el final, ya que habían logrado el empate a falta de 15 minutos. Sin embargo, en el tercer gol de Panamá, se vio una marca muy frágil por parte de José Ardón, quien no pudo frenar a Cristian Martínez ni a Carlos Harvey.

Por esta acción, José Fajardo encontró el balón en el área y anotó el gol que dejó a Guatemala sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Luego del partido, el defensor de Antigua GFC se llevó las principales críticas de la afición chapina por su rendimiento.

José Ardón había sido titular en la segunda jornada también contra Panamá. Luego, había sumado unos pocos minutos tras ingresar a los 81 contra Surinam en el empate por 1-1, partido en el que también le marcaron a Guatemala sobre el final.

Este jueves, en uno de los partidos más importantes de la historia de Guatemala, volvió a salir desde el arranque. Luis Fernando Tena también fue señalado por haber sido el encargado de tomar esta decisión con el defensa de los Panzas Verdes.