Guatemala disputará partidos internacionales con miras a la Copa del Mundo

El combinado guatemalteco será anfitrión de un torneo amistoso en el que podará foguearse con miras al Mundial

Por Javier Pineda

La bicolor no pierde el tiempo y ya piensa en la eliminatoria mundialista
La bicolor no pierde el tiempo y ya piensa en la eliminatoria mundialista

El fútbol juvenil tendrá un escenario especial en el país, ya que Guatemala fue designada como sede del Torneo Sub-16 UNCAF FIFA Forward 2025, un certamen oficial de la Unión Centroamericana de Futbol (UNCAF) que servirá como preparación para los nuevos talentos de la región de cara a futuros procesos internacionales.

El campeonato se disputará en el Centro Deportivo Ernesto Villa, ubicado en San José Pinula, donde se darán cita ocho selecciones juveniles: Guatemala, Panamá, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice. Este torneo será una vitrina importante para que los jugadores acumulen experiencia competitiva y se midan ante rivales de la región.

El certamen quedó conformado en dos grupos. El Grupo A lo integran Guatemala, Panamá, Nicaragua y Cuba, mientras que en el Grupo B estarán Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice. La fase inicial se jugará bajo el formato todos contra todos y los mejores equipos de cada sector avanzarán en busca del título regional.

El calendario de la bicolor ya está definido. El 1 de octubre enfrentará a Cuba a las 12:00 horas; el 3 de octubre medirá fuerzas ante Nicaragua en el mismo horario; y cerrará la fase de grupos el 5 de octubre frente a Panamá, considerado uno de los rivales más fuertes del certamen.

Guatemala con miras al Mundial

El conjunto nacional será dirigido por Willy Olivera, quien continúa con el proceso de formación de cara a la Eliminatoria Mundialista Sub-17, clasificatoria para la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026. Este torneo será clave para evaluar el rendimiento del plantel y ajustar detalles antes de los compromisos oficiales.

Con este evento, Guatemala no solo reafirma su papel como anfitriona de competencias internacionales, sino que también fortalece su proyecto de desarrollo juvenil. El Torneo Sub-16 UNCAF FIFA Forward 2025 será una oportunidad de oro para que la afición observe a las futuras estrellas del fútbol centroamericano y caribeño.

