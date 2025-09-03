Revés de último momento: Concacaf notifica a El Salvador con la noticia que complica al Bolillo Gómez antes de enfrentar a Guatemala

Concacaf notificó a El Salvador con lo que parece ser una enorme complicación para los próximos desafíos. Justo antes de visitar a Guatemala para dar inicio a la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026, el golpe inesperado apareció.

Los chapines iniciarán su quinta participación en la Ronda Final, tras quedar en el segundo lugar del Grupo E de la fase anterior. El equipo de Luis Fernando Tena se hizo con el tercer puesto de la Copa Oro, que representó una grata sorpresa.

Por su parte, La Selecta jugará por octava vez en su historia la última parte del proceso. Buscarán regresar al máximo certamen FIFA tras más de cuatro décadas de ausencia. Su última aparición fue para despedirse temprano de España 1982.

De cara al encuentro inicial de los tres binomios, Hernán Darío Gómez recibió la confirmación menos esperada. Los números no favorecen a sus dirigidos, que van a ir al Estadio Cementos Progreso sin ser los favoritos para la clasificación directa.

Concacaf lo notificó: El Salvador está en desventaja para enfrentarse a Guatemala

El Salvador y Guatemala jugarán el décimo encuentro por Clasificatorias a Copa del Mundo, lo que significa el número 76 entre ambas en la historia. La Bicolor lidera la serie con 34 victorias. 18 fueron para La Selecta y hubo 23 empates.

Si solamente se divide el historial en los nueve encuentros sostenidos en busca de un lugar en la máxima competencia FIFA, el conteo está igualado con tres triunfos por lado y tres cruces igualados. Aún restan los dos del proceso actual.

Las dos selecciones nacionales no se cruzan desde las Eliminatorias al Mundial 2002. Para aquella edición, jugaron en la tercera jornada. Fue 1-0 en favor de los salvadoreños con gol de Raúl Díaz Arce, lejos en el tiempo, 2 de abril del 2000.

Concacaf dio a conocer el historial entre ambas partes, hambrientas de Mundial. Mientras que los de Hernán “Bolillo” Gómez llevan más de 40 años sin jugar una edición, los futbolistas de Luis Fernando Tena jamás tuvieron representación.