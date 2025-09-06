Municipal vs. Comunicaciones: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico? Liga Nacional de Guatemala 2025

Municipal y Comunicaciones nuevamente se enfrentarán en menos de un mes, ahora con motivo de la Copa Guate Banrural, la cual es organizada por la entidad bancaria que patrocina a ambos clubes y que lleva el Clásico de Guatemala a Estados Unidos por segundo año consecutivo.

Los rojos y cremas nuevamente se verán las caras en la nación norteamericano, luego que el año pasado disputaran la Copa Independencia la cual ganaron los escarlatas por 1-0, por lo que en esta edición los albos buscarán venganza.

¿A qué hora juega Municipal vs. Comunicaciones en Estados Unidos?

Los rojos y los cemas se enfrentarán este domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas locales y 18:00 de Guatemala, este se disputará en las instalaciones del BMO Stadium de Los Ángeles California.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Municipal vs. Comunicaciones?

El Clásico de la Copa Banrural se podrá ver en Guatemala a través de Tigo Sports (canal 6/706 HD).

¿Cómo ver el clásico entre Municipal y Comunicaciones en USA?

El partido de Municipal vs Comunicaciones se podrá ver en Estados Unidos a través de TeleCentro (canal 429 de DIRECTV)

¿Cómo llega Municipal?

El equipo que dirige Mario Acevedo llega como el actual líder del Torneo Apertura 2025, luego que el miércoles venciera 3-1 a Deportivo Mixco en su juego adelantado de la octava jornada y que hizo que el club tomara un respiro tras ser eliminado de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

¿Cómo llega Comunicaciones?

En lo que respecta a los cremas la situación es distinta, suman tres derrotas consecutivas en el campeonato local que lo ubican en el noveno puesto de la clasificación y que incrementan las dudas en la era que encabeza el mexicano Roberto Hernández.

Municipal y Comunicaciones sin seleccionados de Guatemala

Los dos más ganadores de Guatemala disputarán este clásico internacional sin la presencia de sus Seleccionados Nacionales, luego que los rojos aporten ocho (Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Jonathan Franco y Carlos Aguilar), mientras por los albos son cinco (Fredy Pérez, José Pinto, Stheven Robles, Erick Lemus y Darwin Lom).