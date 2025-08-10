Tensión en Guatemala: Comunicaciones le pega a Municipal donde más le duele a horas del Clásico 334

Municipal y Comunicaciones se enfrentarán en el Estadio El Trébol para disputar el Clásico 334, cerrando la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar una victoria ante su eterno rival, buscando calmar las aguas tras un arranque de campeonato que no ha convencido del todo a sus aficionados.

El ambiente previo al duelo ha estado particularmente encendido, con las hinchadas elevando la tensión a través de cánticos, mensajes y presencia masiva en las calles y redes sociales.

El golpe de Comunicaciones a Municipal

En la previa del Clásico 334, la afición de Comunicaciones encendió aún más la rivalidad colgando pancartas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Los mensajes, directos y provocadores.

Todos apuntan a recordar el descenso que sufrió Municipal en 1985, un episodio que sus rivales no olvidan y que suelen utilizar para calentar el ambiente antes de cada enfrentamiento.

Frases como “La grandeza no se compra” y “Dejaron de existir desde 1985 B” fueron visibles en puentes y avenidas, dejando claro que, para la hinchada crema, aquel paso por la Segunda División sigue siendo una de las principales armas para herir el orgullo escarlata.

Este tipo de gestos no solo avivan la pasión, sino que también incrementan la tensión de un partido que ya de por sí se vive con máxima intensidad.

Elizabeth González / XRodrigo Saravia, ex Comunicaciones, y Rafael Morales en plena disputa por la bola durante uno de los Clásicos.

¿Cómo ver a los Rojos vs. Cremas en USA?

El esperado Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones también podrá ser seguido por los aficionados en Estados Unidos, gracias a la transmisión de TeleCentro a través del canal 429 de DIRECTV.

