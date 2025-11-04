“Tengo la ventaja”: Amarini Villatoro envalentona a Xelajú con una advertencia para Alajuelense antes de la final de Copa Centroamericana

Xelajú MC se metió, contra todos los pronósticos, en la final de la Copa Centroamericana 2025 y ahora está desbordado de ilusión por la posibilidad de conquistar su primer título de Concacaf. Aunque para lograrlo deberá imponerse en una dura serie al actual bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense.

Todavía quedan varios días para el partido de ida, que se jugará el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Morera Soto. Pero el entrenador de los quetzaltecos, Amarini Villatoro, ya comenzó a palpitarlo: “Nosotros llevamos tres años acá y gracias a Dios, en la Liga Nacional hemos obtenido dos títulos. Nos faltaba eso, trascender a nivel internacional”, afirmó.

Durante una entrevista con el periodista José Miguel Domínguez, Villatoro elogió a la Liga, aunque dejando en claro que quiere dar el batacazo: “Vamos a jugar con el mejor equipo de Centroamérica, lo ha demostrado en las dos últimas competiciones, está en el número uno del ranking, es el favorito… pero esto es fútbol y cualquier cosa pueda suceder“.

“No hay cosas imposibles. De diez escenarios, la Liga podría ser favorita en nueve de ellos. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en ese que podemos ganar. Son 180 minutos. Por la experiencia que hemos tenido en finales, muchas veces no hemos sido los favoritos“, advirtió el ex seleccionador de Guatemala.

Amarini Villatoro envalentona a Xelajú antes de enfrentar a Alajuelense

Antes de llegar a Xelajú, Amarini Villatoro dirigió a Pérez Zeledón y se cruzó con Alajuelense. Un aspecto que le puede jugar a favor: “En el fútbol tico tengo la ventaja de que ya dirigí y ya los enfrenté en varias ocasiones… conocemos a los jugadores importantes que tienen individualmente, colectivamente. Eso puede ayudarme mucho también para una buena elección de estrategia y planteamiento del partido”.

Amarini Villatoro tiene ilusionado a Xelajú, cuyo mejor resultado inetrnacional había sido el subcampeonato en la Copa Fraternidad de 1982. (Foto: Prensa Libre)

Además, manifestó que no lo intimidará la atmósfera de La Catedral. “La localía prevalece en los primeros minutos. Una vez se pasa el fervor de la gente, el fervor del rival por la localía, hay que acomodarse rápidamente. A mí me gusta jugar a estadio lleno. En las finales nacionales está igual, 15 mil o 20 mil personas es lo que esperamos allá. Estamos ya un poquito acostumbrados los dos equipos. A pesar de que nosotros estamos a 200 kilómetros de la capital, tenemos una de las aficiones más fieles y apasionadas del país. No considero que los entornos puedan jugar tanto”, concluyó.

El campeón de la Centroamericana se definirá en la casa de Xelajú

Como Xelajú y Alajuelense sumaron la misma cantidad de puntos a lo largo de la Copa Centroamericana (14), la diferencia de gol (+6 contra +2) desempata a favor de los Chivos y es por este motivo que albergarán la final de vuelta en el Estadio Cementos Progreso el próximo 3 de diciembre.