“Voy por todo”: Freddy Góndola le dice a Alajuelense lo que nadie esperaba escuchar antes de la final de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense aseguró su lugar en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf tras una heroica clasificación en penales ante Olimpia de Honduras, en Tegucigalpa.

El cuadro rojinegro, dirigido por Óscar Ramírez, buscará su tercer título regional consecutivo frente al Xelajú MC de Guatemala, que también avanzó desde los once pasos tras eliminar al Real España.

La serie promete ser vibrante, no solo por el buen momento que atraviesa Alajuelense, sino por la figura que estará del otro lado: Freddy Góndola, exjugador manudo que ahora defiende los colores del Xelajú y que ya comenzó a encender la previa con un mensaje directo y desafiante.

¿Cuál es el mensaje que publicó Freddy Góndola?

Apenas unos minutos después de confirmarse la clasificación de su equipo, el atacante panameño utilizó sus redes sociales para dejar una frase que no pasó desapercibida en Alajuela ni entre los aficionados rojinegros.

“He vuelto y voy a por todo. Confía en Dios y en ti mismo”, escribió Góndola, acompañado de una imagen suya celebrando con la camiseta del Xelajú.

La publicación de Freddy Gondola. (Foto: Instagram)

El mensaje fue interpretado por muchos como un reto directo a su exclub, donde vivió una etapa marcada por altibajos y terminó saliendo en medio de cuestionamientos sobre su rendimiento y disciplina. Sin embargo, el futbolista ha encontrado en Guatemala una nueva oportunidad para brillar, siendo pieza clave en el ataque del conjunto chivo.

Un duelo con historia y cuentas pendientes

Góndola fue parte del plantel de Alajuelense que conquistó la Copa Centroamericana 2023, por lo que conoce muy bien la presión de este tipo de finales. Su presencia en el rival añade un toque extra de emoción a la serie decisiva.