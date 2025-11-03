Sanción y quita de puntos: Xelajú MC protagoniza un insólito hecho en Guatemala a días de la final contra Alajuelense

Xelajú MC llega fortalecido a este tramo del semestre. Después de dar un golpe histórico ante Real España y clasificar por penales a la gran final de la Copa Centroamericana, donde se enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense, empató 1-1 con Municipal en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

Con este resultado, los quetzaltecos llegaron a 22 puntos y quedaron quintos en la tabla de posiciones, mientras que los Rojos pasaron a ser escoltas de Mixco, con 34 unidades. Sin embargo, este escenario podría cambiar en las próximas horas en perjuicio de los Chivos.

Es inminente el castigo a Xelajú en Guatemala

Este lunes, tomó notoriedad el caso Maynor de León, quien no tendría que haber sido titular en el encuentro con Municipal. Al mediocampista todavía le restaba cumplir una fecha más de suspensión tras ver la tarjeta roja ante Mixco, y es un hecho que Xelajú perderá los puntos en la mesa.

ver también Fracasó en la Copa Centroamericana 2025: el grande de la región que quiere sacar a Chucho López de Xelajú MC

“De acuerdo a la información de la Liga Nacional en el último documento enviado, faltaba un partido por cumplir y no se dio ninguna apelación de Junta Directiva porque le siguen apareciendo dos partidos“, detalló Emisoras Unidas. Ahora, solo resta que el Órgano Disciplinario reciba la denuncia de los Escarlatas, la analice y falle a su favor.

Una vez se haga oficial el castigo, el equipo de Amarino Villatoro seguirá en la quinta posición por encima de Cobán Imperial, pese a quedar igualados en 21 puntos, debido a una mejor diferencia de gol. El cambio sí impactará a Municipal, que recuperaría el liderato por apenas una unidad.

Publicidad

Publicidad

A Xela le quedan cinco encuentros para cerrar las vueltas. Este martes, se medirá a Marquense desde las 8:00 p.m., luego chocará con Achuapa (9/11), Aurora (16/11), Cobán (22/11) y cerrará ante Comunicaciones (30/11).

¿Cuándo juega Xelajú contra Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana?

La ida de la final de la Copa Centroamericana tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, cuando Xelajú visite a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. El campeón se definirá el 3 de diciembre, en el Cementos Progreso.