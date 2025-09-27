“Borrado del plantel”: Fredy Pérez recibe la noticia en que impacta a Comunicaciones mientras Luis Fernando Tena define su futuro en Guatemala

Fredy Pérez recibió la noticia que impacta a Comunicaciones, mientras define su futuro. El arquero volvió a quedó afuera de la convocatoria para el próximo juego, lo que suma interrogantes a su presente. Afirman que ya no está en la plantilla.

Después de la derrota con Antigua GFC por 3-0, Pérez mantuvo un altercado con un sector de la afición. De todas maneras, poco tuvo que ver esa situación en lo que se vio durante la actividad que tuvo lugar en Estadio Cementos Progreso.

En conferencia de prensa del partido siguiente, Roberto Hernández se encargó de aclarar la situación del portero Pérez. Su ausencia fue por una situación ligada con lo técnico, y no estuvo relacionada a problemas físicos o dramas personales.

Fredy Pérez, fuera de Comunicaciones, espera por Luis Fernando Tena en Guatemala

Según confirmó el sitio 90+5 en su cuenta oficial de Instagram, Fredy Pérez está “borrado del plantel”. La situación se debe a los incidentes con la fanaticada de Comunicaciones durante la derrota por 3-0 contra Antigua GFC. Duro presente.

Además, el sitio Ciudad Deportiva GT afirma que Luis Fernando Tena decidió no convocar a Pérez para los compromisos respectivos a octubre. El portero formó parte de la nómina anterior, fue suplente de Nicholas Hagen para el entrenador.

Luis Morán, arquero de Los Coloniales, ocuparía su lugar en la lista, aunque se ubicaría como tercer arquero en consideración de Tena. De ahora en más, el puesto de suplente le correspondería a Kenderson Navarro, de Municipal.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en tercera fase

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.