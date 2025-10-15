MisterChip sorprende a Guatemala con la revelación que Panamá y El Salvador no querían escuchar para la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala le ganó a El Salvador 1-0 en el Estadio Cuscatlán, resultado gracias al que acrecentó sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo. Por su parte, los locales complicaron su sueño mundialista, en medio de 43 años de ausencia.

Mientras los fanáticos celebran todavía el gol de Óscar Santis, el analista español MisterChip lanzó un dato que sorprendió a todos los fanáticos de La Bicolor, aún cuando ya se lo esperaban. Saben que están a dos triunfos de cumplir el objetivo.

“Guatemala está a dos victorias en casa de jugar su primera Copa del Mundo. Si en noviembre derrota, como local, a Panamá y a Surinam, el sueño se convertirá en realidad. ¿Posibilidades? Creo que las hay, y no son pocas”, posteó el estadígrafo.

“Guatemala ya ha empatado como visitante ante ambas selecciones nacionales, y el nivel de Panamá está bastante por debajo de lo esperado. Realmente, noviembre va a ser apasionante en CONCACAF“, sentenció el periodista en su cuenta de X.

Guatemala celebra el gesto de Oscar Santis, ya concretado el duro triunfo con El Salvador

Cuando el árbitro pitó el final del partido, Óscar Santis realizó uno de los gestos que podrán ser inolvidables para la afición guatemalteca. A su vez, todos y cada uno de los salvadoreños presentes estallaron en furia. No les gustó ni un poquito.

Santis se acercó a las gradas del Estadio Cuscatlán y se lo vio muy emocionado, aunque no tanto como su parcialidad. Celebró, se paró frente a las cámaras para las fotografías y saludó a muchos de los aficionados que allí se encontraban.

Tras finalizar la cuarta etapa, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con Panamá, escolta del Grupo A. La Bicolor ocupa el tercer lugar, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, La Selecta quedó última.