La Selección Sub-20 de Guatemala ya está en Argentina para prepararse de la mejor manera para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en ese país. Desde hace apenas unos días, se están entrenando en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, ciudad que es capital de la provincia de Buenos Aires (y que será una de las sedes del torneo).

Mientras los jóvenes siguen entrenando para poder ganarse un lugar en el once titular, comandados por el entrenador Rafael Loredo, una serie de amistosos se están pactando para poder poner en práctica lo que se va trabajando en las semanas previas al inicio del certamen. Varios rumores han trascendido, aunque desde Fútbol Centroamérica podemos confirmar que un duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata es un hecho.

El “lobo”, como se llama a la antiquísima institución del deporte rey en esa nación (está próxima a cumplir 136 años en junio), milita en la primera división y es muy popular en la “ciudad de las diagonales”, siendo el máximo rival de Estudiantes (entidad que tuvo en sus filas a Juan Sebastián Verón y supo ser comandada por Carlos Salvador Bilardo).

Guatemala Sub-20 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: cuándo, dónde y a qué hora será su partido amistoso

El compromiso tomará lugar en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, propiedad del elenco bonaerense. Será el próximo lunes 8 de mayo, desde las 11 AM (8 AM de Guatemala) y será a puertas cerradas. Además, se usarán los uniformes oficiales y habrá dos tiempos de 45 minutos, aunque habrá cambios ilimitados. No hay streaming alguno confirmado.

Cabe mencionar que no serán los jugadores de la mayor los que emplee Gimnasia para el amistoso. Hará un combinado de jóvenes de las denominadas “cuarta” y “quinta” división, que son aquellos que tengan menos de 20 y 18 años respectivamente.