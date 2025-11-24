logotipo del encabezado
Se formó en Bayern Munich, emigró a Brasil para buscar su oportunidad y ahora se suma a la Selección de Guatemala: “Un orgullo”

Guatemala decidió convocarlo a la Selección Sub-20 después de su participación en Brasil.

El futbolista tiene origen norteamericano.
© FFGEl futbolista tiene origen norteamericano.
Por Juan Fittipaldi

La Selección de Guatemala Sub-20 que comanda Marvin Cabrera está plagada de grandes talentos. Varios de ellos prometen y mucho de cara al futuro y hasta sueñan con ser parte del seleccionado mayor en las próximas convocatorias.

Uno de los que nombres con los que se ilusiona Guatemala es el de Rogelio Barrera, portero que actualmente se desempeña en el Ibrachina FC y que fue convocado para el microciclo que tendrá el combinado chapín entre el 23 y 29 de noviembre.

La historia de Rogelio Barrera, del Bayern Múnich a la Selección de Guatemala

El portero estuvo hasta meses atrás en la Academia Global Sub18 del Bayern Múnich. En abril, decidió marcharse a Brasil y firmó por un año con el Ibrachina, equipo que se enfrenta a los equipos de la primera división brasileña en la categoría Sub-20.

Cabe resaltar que Rogelio Barrera tuvo la oportunidad de ser seleccionable, además, para México y Estados Unidos. Nacido en Orlando, Florida en 2007, el portero tiene triple nacionalidad, ya que su familia es mexicana y guatemalteca.

Según la cuenta Toque Chapín, se trata de “un orgullo verlo representar nuestros colores” en referencia al país guatemalteco. Barrera aún no ha tenido la posibilidad de sumar minutos con el seleccionado nacional.

Esta no es la primera convocatoria de la que forma parte Rogelio Barrera. El guardameta chapín es muy seguido por la Selección de Guatemala, a pesar de que se desempeña en el fútbol brasileño, donde espera dar un salto pronto.

