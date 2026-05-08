Alajuelense lo quiere y Youstin Salas define su futuro en Costa Rica: “Debe volver”

Youstin Salas está en el radar de Alajuelense para reforzar el equipo de cara al Apertura 2026.

Youstin Salas no continuará su carrera en Australia. El lateral derecho no seguirá siendo jugador del Brisbane Roar, ya que no hará uso de la opción de compra que había acordado con Sporting, club dueño de su ficha.

Este viernes, el equipo que se desempeña en la A-League confirmó a través de sus redes sociales los movimiento para la próxima temporada: “Brisbane Roar FC puede confirmar hoy varios cambios en su plantilla de la A-League Men’s mientras el club inicia una importante contratación de cara a la temporada 2026/27. El club agradece a todos los jugadores que se van“.

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Entre los nombres que se irán de la institución aparece Youstin Salas, quien “debe volver a Sporting” para continuar con su carrera profesional, según expresó la cuenta de fichafut_int. El ex Saprissa tiene contrato con el equipo albinegro hasta el 30 de junio de 2027.

La Liga Deportiva Alajuelense está atenta a esta situación de Salas, debido a que quiere contratarlo para el campeonato nacional venidero. Si bien aguardarán a que anuncien al nuevo entrenador, el cuadro manudo ya lo tiene en carpeta.

En caso de que el sucesor de Machillo Ramírez apruebe su contratación, Alajuelense negociará con Sporting para hacerse de sus servicios. Si se convierte en jugador manudo, será otro de los que estará en Alajuela con pasado en Saprissa.

Los números de Youstin Salas en la temporada

Durante su estadía en Australia, Salas jugó 26 partidos (todos como titular) y anotó un gol. Hizo su debut en el mes de octubre. Antes de su salida de Sporting, sumó seis juegos entre el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

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En síntesis