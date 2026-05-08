“Sigue en la Liga”: referente de Saprissa descarta a Joel Campbell y asegura su continuidad en Alajuelense

Pese a que se daba por hecho la salida de Joel Campbell de Alajuelense y su llegada a Saprissa, un referente morado sorprendió con su información.

El futuro de Joel Campbell sigue siendo uno de los temas más calientes del mercado de fichajes en Costa Rica. Mientras su contrato con Liga Deportiva Alajuelense está a semanas de finalizar y los rumores sobre un posible paso a Deportivo Saprissa crecieron muchísimo en los últimos días, desde el entorno morado apareció una voz que salió a enfriar completamente el bombazo.

Todo comenzó después de que distintos medios y páginas cercanas al Morado aseguraran que existían negociaciones avanzadas para llevar al atacante a Tibás como agente libre. Hasta se habló de lo que le pagarían a Campbell en Saprissa.

Sin embargo, un referente identificado con Saprissa cree que el desenlace será completamente distinto. Se trata de Alejandro Castro, conocido popularmente como “Tanque” Castro, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar su visión sobre el caso.

¿Qué dijo el Tanque Castro sobre Joel Campbell?

El exjugador morado aseguró que, lejos de marcharse a Tibás, Joel terminaría continuando en Alajuelense. Y su argumento principal tiene que ver con la llegada del nuevo entrenador que reemplazará a Óscar Ramírez.

“Este es el estatus de Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense, dadas las declaraciones de Carlos Vela, quien es gerente del club. Dice que ellos no van a tomar la decisión de la continuidad de Joel”, explicó Tanque.

Para Castro, el hecho de que la dirigencia haya decidido esperar al próximo entrenador cambia completamente el panorama alrededor del delantero. “A mi parecer toma un paso fuerte Joel en la continuidad en el Club Erizo”, afirmó.

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El exfutbolista fue incluso más allá y explicó por qué considera que cualquier técnico internacional querrá quedarse con Campbell dentro de su plantel. “Cuando llegue a la oficina y le entreguen la ficha técnica del jugador, obviamente tiene una trayectoria enorme Joel y cualquier DT va a querer favorecerse con el recurso y el capital humano de Joel en su planilla”, señaló.

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Finalmente, soltó la frase que rápidamente empezó a generar ruido tanto en Tibás como en el Morera Soto: “Me parece que Joel sigue en la Liga”.

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Las declaraciones no pasaron desapercibidas porque llegan justo en el momento donde más fuerte sonaban las versiones sobre un posible acuerdo con Saprissa. Incluso, en las últimas horas trascendió que el atacante habría bajado considerablemente sus pretensiones salariales para mantenerse competitivo en el fútbol nacional.

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Sin embargo, dentro de Alajuelense todavía no tomaron una decisión definitiva. Todo dependerá del nuevo entrenador y del proyecto deportivo que quiera construir el club tras el fracaso del Clausura 2026.

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