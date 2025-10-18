Es tendencia:
El Salvador ya lo sabe: Bolillo Gómez toma una drástica medida que alerta a Surinam y Guatemala para las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selecta pondrá en juego sus últimas chances de una manera especial, por lo que quiere dificultar la labor de sus rivales.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez conoce noticia que cambia todo en El Salvador para jugarle a Guatemala y Surinam.
Bolillo Gómez conoce noticia que cambia todo en El Salvador para jugarle a Guatemala y Surinam.

El Salvador conoce la medida que tomó Hernán Darío Gómez para con sus dirigidos. Se acerca la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026, en la que cada selección nacional intentará llegar al boleto directo. Una dura situación.

De cara a los desafíos venideros, Bolillo determinó su nuevo plan de trabajo, para el que cuenta con la aprobación de FESFUT. La Selecta volvería a trabajar desde el 1 de noviembre para darle cierra a la actual parte de este proceso clasificatorio.

Así lo contó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, con la mira de los futbolistas puesta en las dos balas de plata con las que intentarán quebrar una racha negativa superior a 40 años sin poder participar de la gran cita.

Tweet placeholder

Cómo viene El Salvador en las Eliminatorias al Mundial 2026

Para el final de la etapa cuatro, Surinam continúa como líder del Grupo A tras empatar en 1-1 con Panamá, escolta de esta zona.

Guatemala está tercera, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, los de Gómez están últimos luego de lo que fueron las dos recientes derrotas en el Cuscatlán ante los canaleros y los chapines.

Cómo se jugará la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.
  • Guatemala vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre.
