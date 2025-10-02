¿Cambios en Comunicaciones? Iván Franco Sopegno lanza contundente advertencia a sus jugadores tras dirigir su primer entrenamiento

Iván Franco Sopegno volvió a tomar las riendas de Comunicaciones, cumpliendo con su séptima etapa al frente del club, luego de que el mexicano Roberto Hernández Ayala fuera cesado por los malos resultados en el Torneo Apertura 2025. El argentino, quien conoce como pocos la casa crema, ya dirigió su primer entrenamiento con la misión de enderezar el rumbo de un plantel que no ha logrado cumplir con las expectativas.

En su primera intervención pública, Sopegno dejó claro que su prioridad será evaluar al plantel antes de tomar decisiones inmediatas. El estratega tendrá su primera prueba este sábado, cuando los cremas reciban a Mixco en el estadio Cementos Progreso. “Me pidieron que asuma el reto, conozco a los jugadores, a la mayoría. La circunstancia está así, pero creo en ellos y sé que se puede revertir esto”, afirmó.

El técnico también destacó que, pese al mal momento, el formato del campeonato permite que incluso el octavo clasificado tenga acceso a la fase final por el título. “Esto es un club grande, pero ha habido cambios estructurales que no dieron los resultados esperados. Soy positivo, creo en los jugadores y en la gente que me rodea”, añadió, enviando un mensaje de confianza y esperanza.

¿Habrá cambios en Comunicaciones?

Consciente de que la afición exige resultados inmediatos, Sopegno no descartó realizar modificaciones en el plantel. “Si hay que tomar cualquier tipo de medida se tomarán. Vamos a estudiar y analizar todo para intentar llegar lo más arriba posible, porque este equipo está obligado a pelear por el campeonato”, expresó.

El estratega también recordó sus logros pasados con Comunicaciones, especialmente el Hexacampeonato, en el que tuvo un papel protagónico tanto en el banquillo como en la planificación deportiva. “Es un club que conozco, es a lo que me comprometí toda la vida. El compromiso es total, no quedar mal con nadie, ayudar y lograr que esto se levante”, aseguró con firmeza.

El regreso de Iván Franco Sopegno genera ilusión en buena parte de la afición alba, que espera que su experiencia y conocimiento de la institución sean determinantes para rescatar un torneo que parece haberse complicado demasiado pronto. El duelo ante Mixco será el primer examen de este nuevo capítulo en la historia del estratega con el cuadro capitalino.