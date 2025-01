La salida de Carlos Mejía de Comunicaciones bajo las órdenes de Ronald González generó sorpresa en el entorno futbolístico guatemalteco, especialmente por las circunstancias que rodearon su desvinculación. El jugador, que atravesaba un proceso de recuperación tras una lesión en la rodilla, manifestó su descontento por la decisión del club.

Mejía cumplió con su rehabilitación de manera exitosa y recibió el alta médica, pero poco después se le informó que no sería considerado para el Torneo Clausura 2025. Esta situación dejó al futbolista en una posición inesperada, marcando un final abrupto en su etapa con los cremas.

La decisión de Comunicaciones ha abierto el debate sobre cómo se manejan los casos de jugadores lesionados en los equipos de la región. Aunque Mejía ha expresado su desilusión, también ha señalado su intención de seguir adelante y buscar nuevos horizontes en su carrera profesional.

La decisión de Ronald González en Comunicaciones

“No me gusta referirme públicamente a ningún jugador. Soy respetuoso con ellos y con ustedes (medios de comunicación). No entraré en detalles porque no quiero herir susceptibilidades. Algunas decisiones gustan y otras no, pero lo de Carlos fue un tema meramente deportivo“, manifestó Ronald González.

Además, Ronald González también manifestó que está contento con el plantel que tiene actualmente en Comunicaciones, que cuenta con dos jugadores por puesto y que con esto intentará estar en la lucha por el título en esta temporada.

Carlos Mejía y Guatemala

Carlos Mejía es un jugador de experiencia, con 33 años de edad registra 55 partidos con la Selección de Guatemala, 8 goles y 6 asistencias. Destacando 9 por Eliminatorias Mundialistas y 6 por Copa Oro.

Su último partido con la Selección de Guatemala fue el 02 de septiembre de 2024 en el empate (1-1) ante Uruguay en un amistoso internacional. Es cierto que ahora sin tener la gran ventana de estar en un equipo como Comunicaciones, se complicaría un nuevo llamado a la Azul y Blanco.