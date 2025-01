Ronald González hace llamado de atención a sus jugadores a pesar del triunfo de Comunicaciones

Comunicaciones tuvo un debut ganador en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, en el que sin duda genera ilusión en sus aficionados que sueñan con volver a celebrar un título, aunque en el caso de Ronald González se mostró tranquilo y rápidamente llamó a la calma.

González se mostró satisfecho por la victoria de 1-0 contra Deportivo Mixco, pero al mismo tiempo hizo un recordatorio y llamado de atención a sus jugadores, para que sigan con los pies sobre la tierra porque el certamen es largo y todo puede cambiar en los próximos meses.

Ronald González llama a la calma en Comunicaciones

“Comunicaciones siempre tiene que ganar. Estamos sujetos a resultados y también a títulos. Es un compromiso que tengo desde que jugué en este equipo. Hemos entendido que es un club grande y tenemos la obligación y responsabilidad de ganar campeonatos“, arrancó diciendo.

“Fue un tiempo para cada equipo. En el primero nos sentimos muy cómodos; en el segundo recibimos un gol rápidamente de balón parado, algo que tenemos que mejorar. Nos pusimos nerviosos, y Mixco apostó por complicarnos. El equipo está bien, vamos encarrilados a competir. Lo más importante era empezar ganando“, añadió.

Por último, no quiso exaltarse por el resultado: “Esto no es como empieza, sino como termina. Es un torneo con pocos días de descanso, por lo que habrá muchas rotaciones. Además, he dado órdenes de aprovechar los disparos de larga distancia, especialmente contra equipos que se cierran en bloque bajo”.

Los cremas y Ronald González no tienen mucho tiempo para descansar, porque el martes vuelven a la actividad cuando por la segunda jornada visiten a Deportivo Guastatoya contra el que buscarán seguir con su racha.

