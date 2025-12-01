Después de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes no regresó a trabajar como director técnico. Se mantuvo en libertad de acción a la espera de una oportunidad que le convenciera de regresar a la actividad.

La Selección de Costa Rica, actualmente, está buscando un entrenador que pueda ocupar el cargo que dejó vacante el Piojo Herrera hace unas semanas. Por este motivo, en una entrevista con La Nación, le preguntaron a Guima si volvería a formar parte de La Sele.

“Si yo viera que uno llega y lo que va a proponer, va a tener eco, impacto, yo digo ok. Pero al ver que las selecciones anteriores nunca se nos ha tomado en cuenta, entonces significa que, al estar la federación tan politizada, uno llegaría ahí con muchos tiburones, cercanos a uno. Yo no voy a ser carne para ningún tiburón“, contestó Guimaraes.

Además, dijo que a los técnicos nacionales no se los tiene en cuenta como años atrás: “Hay entrenadores costarricenses que han hecho una carrera buena, que antes esa carrera le daba la posibilidad de llegar a la Federación. Ahora, ya no“.

Los números de Alexandre Guimaraes en la Selección de Costa Rica

El propio Guimaraes fue parte de la Selección de Costa Rica en dos ciclos. Después de ser asistente, asumió como DT en noviembre del 2000 y estuvo hasta junio de 2002. En su segunda etapa, dirigió entre abril de 2005 y junio de 2006.

Entre estos períodos, Guimaraes estuvo en un total de 54 partidos. Ganó 21, empató 11 y perdió 22. Dirigió el Mundial 2006 y llegó a la final de la Copa Oro en 2002, en la que perdió contra Estados Unidos por 2-0.

