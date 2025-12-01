Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Costa Rica

A Alexandre Guimaraes le preguntaron si volvería a la Selección de Costa Rica y su respuesta no fue la que muchos esperaban

El ex Alajuelense se refirió a la Selección de Costa Rica mientras busca un nuevo entrenador tras la salida del Piojo Herrera.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Guima habló sobre La Sele.
© Rafael Pacheco GranadosGuima habló sobre La Sele.

Después de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes no regresó a trabajar como director técnico. Se mantuvo en libertad de acción a la espera de una oportunidad que le convenciera de regresar a la actividad.

La Selección de Costa Rica, actualmente, está buscando un entrenador que pueda ocupar el cargo que dejó vacante el Piojo Herrera hace unas semanas. Por este motivo, en una entrevista con La Nación, le preguntaron a Guima si volvería a formar parte de La Sele.

“Es candidato”: el periodista Gastón Edul confirma el DT que Costa Rica quiere tras la salida del Piojo Herrera

ver también

“Es candidato”: el periodista Gastón Edul confirma el DT que Costa Rica quiere tras la salida del Piojo Herrera

Si yo viera que uno llega y lo que va a proponer, va a tener eco, impacto, yo digo ok. Pero al ver que las selecciones anteriores nunca se nos ha tomado en cuenta, entonces significa que, al estar la federación tan politizada, uno llegaría ahí con muchos tiburones, cercanos a uno. Yo no voy a ser carne para ningún tiburón“, contestó Guimaraes.

Además, dijo que a los técnicos nacionales no se los tiene en cuenta como años atrás: “Hay entrenadores costarricenses que han hecho una carrera buena, que antes esa carrera le daba la posibilidad de llegar a la Federación. Ahora, ya no“.

Los números de Alexandre Guimaraes en la Selección de Costa Rica

El propio Guimaraes fue parte de la Selección de Costa Rica en dos ciclos. Después de ser asistente, asumió como DT en noviembre del 2000 y estuvo hasta junio de 2002. En su segunda etapa, dirigió entre abril de 2005 y junio de 2006.

Entre estos períodos, Guimaraes estuvo en un total de 54 partidos. Ganó 21, empató 11 y perdió 22. Dirigió el Mundial 2006 y llegó a la final de la Copa Oro en 2002, en la que perdió contra Estados Unidos por 2-0.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugó en La Sele, Saprissa y LDA, pero se retiró joven para trabajar en un banco
Costa Rica

Jugó en La Sele, Saprissa y LDA, pero se retiró joven para trabajar en un banco

Figura de Cartaginés afirma que una polémica decisión del Piojo Herrera los favoreció
Costa Rica

Figura de Cartaginés afirma que una polémica decisión del Piojo Herrera los favoreció

Fedefútbol lo quiere para dirigir a Costa Rica pero gana más que Scaloni y Alfaro
Costa Rica

Fedefútbol lo quiere para dirigir a Costa Rica pero gana más que Scaloni y Alfaro

Además de Marcel Hernández, la otra figura que podría irse de Herediano
Costa Rica

Además de Marcel Hernández, la otra figura que podría irse de Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo