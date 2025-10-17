“Vuelve”: aseguran el regreso a Guatemala que Luis Fernando Tena escondía para jugarse la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Guatemala sigue alimentando la ilusión mundialista. Luego de empatar ante Surinam y vencer a El Salvador en la Fecha FIFA de octubre, la azul y blanco se ha colocado en una posición inmejorable en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, los desafíos más grandes están por venir y el próximo mes será determinante para definir si el sueño sigue con vida.

Desde ya, los aficionados y medios comienzan a especular sobre la próxima convocatoria de Luis Fernando Tena, que se perfila para ser una de las más esperadas de los últimos tiempos. Entre los nombres que más suenan está el de Nathaniel Méndez-Laing, delantero del MK Dons, quien no estuvo presente en los últimos compromisos, pero cuyo regreso parece inminente.

¿Regresa Nathaniel Mendez-Laing?

“¡Vuelve Nathaniel Méndez-Laing! El delantero será convocado por Guatemala para los juegos eliminatorios del mes de noviembre, donde la Bicolor enfrentará a Surinam y Panamá”, informó el reconocido programa Gente de Futbol de La Red. La vuelta del atacante británico-guatemalteco es vista como un impulso anímico y ofensivo clave para los dos duelos que podrían definir el futuro de la selección.

Además del regreso de Méndez-Laing, otro tema que genera debate es la continuidad de Antonio de Jesús ‘Chucho’ López, así como quién ocupará el lugar del defensor Nicolás Samayoa, quien estará ausente por suspensión en el crucial encuentro ante Panamá. Estas decisiones podrían ser determinantes para mantener la solidez que Guatemala mostró en la última fecha.

Según distintas fuentes, Luis Fernando Tena apostaría por mantener su filosofía de continuidad, evitando realizar grandes cambios respecto al grupo que logró resultados positivos en octubre. La idea del técnico mexicano es consolidar una base estable y cohesionada, capaz de afrontar la presión de los partidos decisivos.

La Bicolor se juega mucho más que tres puntos en noviembre: se juega la posibilidad real de acercarse al Mundial de 2026. Con un país entero soñando, un vestuario unido y el regreso de piezas importantes como Méndez-Laing, Guatemala buscará dar el golpe definitivo que la acerque a una cita que hace décadas anhela.

