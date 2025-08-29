“Reunión privada”: sale a la luz lo que nadie sabía de Olger Escobar a días de jugar con Guatemala rumbo al Mundial 2026

El CF Montreal de Canadá fue escenario de un hecho inédito para el fútbol guatemalteco: por primera vez, los chapines Olger Escobar y Patrick Arana coincidieron dentro de la dinámica del club. Aunque ambos forman parte de la institución, hasta esta semana no habían tenido la oportunidad de compartir debido a las estrictas políticas internas que separan al primer equipo de las juveniles.

Escobar, consolidado en el equipo mayor, atraviesa un gran momento en su carrera y es uno de los legionarios más destacados de la Selección Nacional de Guatemala. Por su parte, Arana ha llamado la atención en las categorías menores del club canadiense, donde lo consideran un futbolista con gran proyección a futuro.

La ocasión se dio previo al juego contra Toronto FC, cuando Arana, junto a otros juveniles, fue invitado a participar en una sesión de entrenamiento del primer plantel. Esto marcó el primer acercamiento entre ambos futbolistas chapines dentro del marco profesional del club.

Aunque no se ha revelado la duración ni el contenido de la conversación que sostuvieron, este encuentro simboliza un paso importante para los dos futbolistas y para el propio club, que busca generar vínculos positivos entre sus jugadores de distintas divisiones.

Olger Escobar rumbo a la Selección de Guatemala

Al terminar la práctica, y justo antes de que Escobar viajara a Guatemala para unirse a la Azul y Blanco, la institución tomó la iniciativa de reunirlo con Arana, en lo que fue un gesto que resalta la importancia de fortalecer la identidad y unión entre los jugadores connacionales.

El hecho también genera ilusión en Guatemala, ya que ver a Escobar y Arana juntos despierta la expectativa de que, en un futuro no muy lejano, ambos puedan compartir vestuario en la Selección Nacional, llevando el talento chapín desde Canadá hasta el escenario internacional.