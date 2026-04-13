El futuro de Óscar Santis ya no estará en Guatemala a partir de la próxima temporada. La figura de la Liga Nacional dejará de pertenecer a Antigua GFC y comenzará un nuevo desafío en el extranjero después de haber estado en Georgia.

El extremo de la Selección de Guatemala ya fue anunciado en su nuevo equipo. Precisamente, Santis continuará su carrera en la Superliga de Malasia. Lo hará con el Brunei DPMM FC, club que se desempeña en la máxima categoría de dicho país.

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Así anunció la contratación el nuevo equipo de Óscar Santis

“Otro jugador para el DPMM, el FC ha fichado al delantero/extremo guatemalteco Oscar Santis para la temporada 2026/2027“, comunicó el club a través de su sitio oficial sobre el fichaje del chapín.

Sitio oficial del FC DPMM.

Además de su contratación, el equipo confirmó en su página oficial que tiene en la mira a otros dos jugadores de la competencia doméstica para que arriben en el mismo mercado que Óscar Santis.

La figura chapina comienza a despedirse de Antigua GFC y de la Liga Nacional. Por el momento, al equipo colonial le quedan tres jornadas de la fase regular y luego disputará la etapa de playoffs del Clausura 2026. Santis buscará irse como tricampeón.

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Actualmente, su equipo se encuentra en la octava posición (sobre 13 equipos) de la Superliga de Malasia. Este club tiene la particularidad que juega en esta competencia como extranjero, ya que está ubicado en Brunéi, país del sudeste asiático que limita con Malasia justamente.