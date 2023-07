Por este motivo, Nicolás Samayoa no debutó en Rumania

El defensor guatemalteco Nicolás Samayoa tendrá que armarse de paciencia antes de poder mostrar su talento en el terreno de juego con el Politehnica Iasi en la Liga de Rumanía. El pasado fin de semana, durante la tercera jornada del torneo, el jugador no pudo debutar y se vio obligado a observar desde la distancia cómo su equipo se imponía con un contundente 3-1 sobre el Farul Constanta.

El legionario chapín se incorporó rápidamente a los entrenamientos tras su llegada la semana anterior. Sin embargo, a pocas horas de iniciar el encuentro, surgió la noticia de que el defensor no sería parte del once inicial debido a que aún no ha sido inscrito en la Federación de Rumanía.

Aunque el guatemalteco demostró su compromiso y se puso a disposición del entrenador para ser considerado en el encuentro, las formalidades burocráticas le impidieron disputar el partido. Samayoa deberá esperar a que se complete el proceso de inscripción y llegue la papelería necesaria que le permita ser elegible para el cuerpo técnico.

El Politehnica Iasi ya se prepara para enfrentar su próximo desafío en la cuarta jornada del campeonato, cuando el viernes a las 9:30 horas visite la cancha del FC Uta Arad. Aunque la afición se ilusiona con ver a Samayoa en acción en ese encuentro, aún no se ha confirmado si estará habilitado para participar.

La adaptación a un nuevo país y un nuevo club puede requerir tiempo, pero Nicolás Samayoa está listo para afrontar los desafíos que se le presenten y dejar su huella en el fútbol europeo. Estaremos atentos para informar sobre la habilitación de Nicolás Samayoa y su debut en la Liga de Rumanía.