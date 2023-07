La insólita razón por la que Nicholas Hagen no pudo debutar en Israel

El esperado debut del futbolista guatemalteco, Nicholas Hagen, en tierras israelíes tuvo que ser postergado debido a un inconveniente de última hora con su papelería que lo dejó con las ganas de poder disputar sus primeros minutos con el Bnei Sakhnin.

El debut de Hagen en Israel era una cita marcada en el calendario tanto para el jugador como para sus seguidores. Tras destacar en en su Selección Nacional el portero había demostrado su valía y se ganó la oportunidad de seguir en el extranjero para demostrar su talento en una liga competitiva y desafiante.

La noticia de Hagen ha causado decepción entre la afición, esto porque se esperaba que tuviera sus primera actuación con su club, pero luego se aclaró que no jugó porque todavía no ha sido inscrito en la Federación de Futbol de Israel, porque aún no completa su pase internacional.

A pesar del contratiempo, Hagen mantiene una actitud positiva y determinada, enfocándose en el siguiente juego y así tener la oportunidad de disputar su primer juego en el futbol de Israel.