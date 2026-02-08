The Strongest y Darwin Lom desafían a Comunicaciones en medio de su batalla legal

The Strongest volvió a encender las redes sociales al publicar una imagen del plantel a su llegada a Venezuela, donde resaltó la presencia del delantero guatemalteco Darwin Lom, quien se mantiene en el centro de la atención mientras busca ser habilitado por Conmebol para disputar el duelo ante Deportivo Táchira por la vuelta de la primera ronda de la Copa Libertadores.

La aparición de Lom en la publicación oficial generó una ola de ilusión entre los aficionados del conjunto atigrado, que esperan verlo finalmente en competencia oficial, luego de las buenas sensaciones que ha dejado en los partidos amistosos y en el torneo de verano, donde mostró un nivel que invita al optimismo.

Con este gesto, The Strongest también envía un mensaje claro de confianza y respaldo hacia el atacante chapín, desafiando de manera indirecta la postura de Comunicaciones, club que mantiene bloqueado el pase internacional del futbolista y que ha sido un obstáculo clave para su inscripción definitiva.

Pese a la complejidad del escenario, el club boliviano se muestra firme y apuesta por resolver la situación en los tiempos reglamentarios, mientras continúa preparando un compromiso que será decisivo en sus aspiraciones de avanzar en el máximo torneo continental de clubes.

Por su parte, Darwin Lom ya rompió el silencio y se mostró optimista, asegurando que confía en haber hecho las cosas correctamente durante su salida del cuadro albo, y que espera recibir luz verde para poder defender los colores del Tigre en un partido de alta exigencia internacional.

El desenlace de esta historia se conocerá en las próximas horas, cuando Darwin Lom y The Strongest enfrenten este martes al Deportivo Táchira, en el duelo correspondiente al juego de vuelta de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, con la expectativa puesta en si el guatemalteco podrá, finalmente, decir presente en la cancha.