Podría irse de Comunicaciones: Pelón Robles manda el mensaje que ningún crema quiere ver

Robles podría dejar a los Cremas en el Apertura 2026 después de varios años en la institución.

Comunicaciones podría quedarse sin uno de los futbolistas más importantes del plantel como lo es Stheven Robles. El Pelón fue clave en este 2026 siendo capitán y referente de un equipo que estaba muy golpeado después de lo que fue el Apertura 2025.

Fantasma Figueroa rápidamente lo designó capitán y Robles no le falló. Por eso, su salida de la institución crema podría significar un duro golpe tanto para el equipo como para la afición, la cual manifestó en reiteradas ocasiones su cariño hacia él.

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Las alarmas se encendieron después del mensaje que publicó el capitán de Comunicaciones en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el nacido en Nueva Guatemala escribió una frase que hace referencia al final de una historia y el comienzo de otra.

Robles en su cuenta de Instagram.

“El final es el principio de otra cosa“, comentó Robles y al mismo tiempo colocó una imagen de la semifinal que vivió Comunicaciones ante Xelajú. Además, en ésta se encuentra él junto a Jorge Aparicio, con quien tiene una gran amistad.

Stheven Robles termina contrato con Comunicaciones

Justamente los rumores indican que Robles podría continuar su carrera en los Superchivos. Cabe recordar que está por finalizar su contrato con los Cremas: el vínculo se vence el próximo 30 de junio.

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De darse la salida de Stheven Robles a Xelajú, se terminaría así un largo ciclo del Pelón con los Cremas. Llegó al Albo cuando tenía apenas 15 años. Inició en el Sub-17 hasta que escaló al equipo profesional. Hoy tiene 30 años y va camino a cumplir 31.

En resumen

El capitán Stheven Robles finaliza su contrato con Comunicaciones el próximo 30 de junio .

finaliza su contrato con Comunicaciones el próximo . Los rumores indican que el futbolista de 30 años podría fichar por Xelajú .

podría fichar por . Robles publicó en Instagram una foto de la semifinal disputada contra los Superchivos.