El futuro de Óscar Santis tiene grandes posibilidades de estar lejos de la Liga Nacional de Guatemala. El delantero dejaría Antigua GFC cuando finalice el Torneo Clausura 2026 para transformarse en un nuevo legionario del seleccionado chapín.

Todo indica que la decisión ya está tomada. Óscar Lelo Santis, padre del jugador que está representando a la Selección de Guatemala en Turín, habló sobre su futuro y confirmó la noticia que lo vincula a una salida en el próximo mercado de fichajes.

El padre de Lelito aseguró que la empresa de Costa Rica que lo representa ya trabaja en su nuevo club: “Nos mandaron la propuesta y hay gente que está trabajando. A él lo representa una empresa costarricense, que es la que lo maneja ahora. Han manejado bien la situación y esperemos que esto tenga un buen final feliz para que Santis se vaya“.

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Óscar Santis ya tiene una propuesta para irse de Antigua GFC

Y agregó, en diálogo con Emisoras Unidas, que hubo contacto con el nuevo equipo: “Ya está la propuesta, ya hay intercambio de correos para poder realizar esto“. Se desconoce aún el destino que tendrá Óscar Santis cuando deje al conjunto colonial.

Santis se encuentra en Turín representando a Guatemala.

No es la primera vez que, desde el entorno del futbolista, se habla de una salida de Guatemala. Tiempo atrás, el extremo de Antigua GFC había asegurado que su carrera podría estar en Sudamérica o Europa, de acuerdo a lo que habló con su agente.

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Además de Óscar, Antigua también podría perder a Diego Santis. “También ya hay acercamientos para poder hacer algo con él (Diego), si es que se da, él también tiene la propuesta de poder salir. Esperando que siga manteniendo un nivel de juego“.

En resumen

Óscar Santis dejará Antigua GFC al finalizar el Torneo Clausura 2026 .

dejará al finalizar el . Una empresa de Costa Rica gestiona las propuestas para el nuevo club del delantero.

gestiona las propuestas para el nuevo club del delantero. El futbolista Diego Santis también tiene ofertas para salir del equipo Antigua.