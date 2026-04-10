Óscar Santis decidió mantenerse en la Liga Nacional de Guatemala en el mercado de fichajes de mitad de año para priorizar a la Selección Nacional. Con la intención de no perder mucho tiempo en viajes, permaneció en Antigua GFC pensando en las Eliminatorias Concacaf.

Ahora, la situación en el siguiente mercado es diferente, ya que el seleccionado chapín no tendrá participación para clasificar a la Copa del Mundo. Por este motivo, las intenciones de Santis son las de continuar su carrera en el extranjero como lo mencionó en varias oportunidades.

Según la información de La Pizarra GT, a Óscar Santis “lo están buscando” desde el exterior para ficharlo en el mercado que se aproxima. Como la temporada en Europa y en gran parte del mundo está por llegar a su fin, inicia la etapa de contrataciones.

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Por este motivo, la figura de Antigua GFC es uno de los candidatos a ser transferidos. Semanas atrás, se dio a conocer que la agencia costarricense, la cual se encarga de su parte legal, estaba buscando un nuevo club para mediados de este año.

La agencia de Óscar Santis trabaja en su salida de Guatemala

“Nos mandaron la propuesta y hay gente que está trabajando. A él lo representa una empresa costarricense, que es la que lo maneja ahora. Han manejado bien la situación y esperemos que esto tenga un buen final feliz para que Santis se vaya“, había dicho el padre de Óscar.

Santis dejó una buena impresión en Georgia, equipo en el que se mantuvo antes de regresar a los Panzas Verdes. Ahora, tendrá la posibilidad de varios mercados como bicampeón de la Liga Nacional y también como principal figura del seleccionado chapín.

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