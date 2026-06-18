Oscar Santis se despide del futbol de Guatemala para firmar por su nuevo equipo en el extranjero

El futbol guatemalteco vuelve a tener un representante en el extranjero. Este miércoles, Antigua GFC hizo oficial la salida del atacante Óscar Santis, quien continuará su carrera profesional con el DPMM FC de Brunéi, equipo que desde abril mostró un fuerte interés por incorporar al seleccionado nacional a sus filas para la próxima temporada.

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La operación se venía gestando desde hace varios meses. El pasado 13 de abril trascendió el interés del conjunto asiático por el futbolista chapín y posteriormente se conocieron más detalles sobre las negociaciones, que finalmente llegaron a buen puerto. Con ello, Santis pone fin a una exitosa etapa con los coloniales y se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera de Guatemala.

Una nueva oportunidad para consolidarse como legionario

Para Óscar Santis, esta será su segunda experiencia internacional en su carrera. Anteriormente defendió los colores del FC Dinamo Tbilisi de Georgia, donde tuvo su primera incursión en el futbol europeo. Ahora, el atacante buscará aprovechar una nueva oportunidad en el continente asiático para seguir creciendo tanto a nivel deportivo como personal.

El seleccionado nacional tendrá como nueva casa el Sultán Hassanal Bolkiah Stadium, un moderno escenario con capacidad para 28 mil aficionados, donde disputará sus encuentros como local con el DPMM FC. La expectativa es alta alrededor de su llegada, tomando en cuenta su calidad, velocidad y experiencia en competencias internacionales.

A través de sus canales oficiales, Antigua GFC agradeció el aporte del futbolista durante su estancia en la institución. “El club agradece su profesionalismo y trabajo realizado en esta etapa, contribuyendo en la conquista del bicampeonato deportivo”, publicó la entidad colonial al despedir a uno de los jugadores más importantes de su plantel en los últimos años.

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Con este movimiento, Santis no solo buscará consolidarse en el extranjero, sino también mantener un alto nivel competitivo que le permita seguir siendo una pieza importante para la Selección Nacional de Guatemala. El reto en Brunéi representa una oportunidad para ganar continuidad, experiencia y fortalecer su papel dentro de la Azul y Blanco de cara a los próximos compromisos internacionales.

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